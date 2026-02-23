Зимняя Олимпиада — 2026
Картофель, яйцо, мука и немного куркумы. Солнечные лепешки «Настроение» — красиво, вкусно и готовятся за минуту

Эти солнечные драники «Настроение» с куркумой — гениально простое и невероятно красивое блюдо, которое готовится за минуту, а радует целый день. Их необычность в том, что обычная картошка превращается в яркие, золотистые лепешки с лёгким пряным ароматом и аппетитной хрустящей корочкой. Получается обалденная вкуснятина: румяные, солнечно-жёлтые драники с нежной, тающей внутри картофельной сердцевиной и тонкой хрустящей корочкой. Куркума придаёт им не только красивый оттенок, но и едва уловимую пикантность, а готовятся они настолько быстро, что успевают закончиться раньше, чем вы накроете на стол. Идеальный завтрак для хорошего настроения!

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средних картофелин, 1 яйцо, 2–3 ст. ложки муки, ½ ч. ложки куркумы, соль и чёрный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на мелкой тёрке. Слегка отожмите лишний сок, переложите в миску. Добавьте яйцо, муку, куркуму, соль и перец, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя небольшие драники. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

