23 февраля 2026 в 10:00

Взяла лаваш, сыр сулугуни и зелень — обжарила конвертики: хачапури за 5 минут, ароматнее грузинских

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти ленивые хачапури из лаваша с сулугуни и зеленью — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится за 5 минут, а аромат стоит такой, будто вы побывали в настоящей грузинской пекарне. Их необычность в том, что тонкий лаваш превращается в хрустящую золотистую оболочку, внутри которой прячется тягучая, солоноватая начинка из расплавленного сулугуни со свежей зеленью. Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие конвертики снаружи и нежная, сочная сырная серединка с ароматом укропа и кинзы внутри. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете приготовить следующую партию. Идеальный завтрак, перекус или дополнение к обеду, который порадует всю семью.

Для приготовления вам понадобится: 1 тонкий лаваш, 200 г сулугуни, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, кинза), 1 яйцо (для связки, по желанию) и сливочное масло для жарки. Сулугуни натрите на крупной тёрке, зелень мелко порубите, смешайте с сыром. Лаваш нарежьте на квадраты или прямоугольники. На каждый кусочек выложите сырную начинку, сверните конвертиком или треугольником. Обжаривайте на разогретой сковороде со сливочным маслом с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
рецепты
завтраки
конвертики
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
