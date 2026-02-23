Забудьте про бутерброды! Готовлю сырную лепешку с чесноком и кинзой. Безглютеновая, белковая, пахнет невероятно. Попробуйте!

Зимняя Олимпиада — 2026
Этот завтрак будит не хуже будильника. Пока лепешка жарится, запах плавящегося адыгейского сыра, острого чеснока и свежей кинзы заполняет кухню, выгоняя остатки сна и обещая, что день начнется не с каши, а с маленького кулинарного праздника.

Для лепешки 200 граммов адыгейского сыра (или любого другого рассыпчатого, типа сулугуни) натираю на крупной терке. 60 граммов помидоров (например, черри) и небольшой пучок кинзы (10 г) мелко режу. Один зубчик чеснока пропускаю через пресс. В чашу блендера разбиваю 4 яйца. Добавляю туда натертый сыр, помидоры, кинзу, чеснок, 90 граммов смеси рисовой и кукурузной муки (примерно 45/45 г) и буквально щепотку разрыхлителя. Взбиваю все блендером до получения однородной, немного пузырчатой массы. Консистенция будет как у густой сметаны. Хорошо разогреваю на среднем огне сковороду с антипригарным покрытием (можно слегка смазать маслом). Выливаю всю смесь на сковороду, разравниваю лопаткой. Накрываю крышкой, убавляю огонь до маленького и жарю 5-7 минут. Важно не поднимать крышку первые 5 минут, чтобы лепешка хорошо пропарилась и поднялась. Готовая лепешка должна схватиться сверху, хорошо отходить от дна и быть золотистой снизу. При желании можно аккуратно перевернуть ее и подержать на сковороде еще минуту без крышки. Подаю сразу, горячей, разрезав на треугольники.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

