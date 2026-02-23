Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал российскому лидеру Владимиру Путину крепкого здравия и долголетия в День защитника Отечества, следует из поздравления на сайте Московской патриархии. Епископ Русской православной церкви поблагодарил главу государства за поддержку церковно-общественных инициатив, патриотическое воспитание молодежи и сохранение культурного и духовного наследия страны.

Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества. <...> Русская православная церковь неизменно благословляет тех, кто, рискуя жизнью, защищает страну. <...> Желаю вам крепкого здравия и долголетия, всесильной помощи Божией и благословенных успехов в трудах, с усердием совершаемых вами на пользу нашей страны и сограждан, — говорится в поздравлении.

Ранее Путин обратился к гражданам страны по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства назвал праздник олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений. Путин отметил, что летопись побед создавалась как талантом прославленных полководцев, так и рядовых солдат, всегда готовых встать на защиту Родины.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что 23 Февраля олицетворяет доблестные вехи истории России и преемственность ее лучших ратных традиций. Он поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и пожелал им и их семьям здоровья, счастья и новых успехов.