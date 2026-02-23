Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 10:09

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества

Патриарх Кирилл пожелал Путину крепкого здравия в День защитника Отечества

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал российскому лидеру Владимиру Путину крепкого здравия и долголетия в День защитника Отечества, следует из поздравления на сайте Московской патриархии. Епископ Русской православной церкви поблагодарил главу государства за поддержку церковно-общественных инициатив, патриотическое воспитание молодежи и сохранение культурного и духовного наследия страны.

Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества. <...> Русская православная церковь неизменно благословляет тех, кто, рискуя жизнью, защищает страну. <...> Желаю вам крепкого здравия и долголетия, всесильной помощи Божией и благословенных успехов в трудах, с усердием совершаемых вами на пользу нашей страны и сограждан, — говорится в поздравлении.

Ранее Путин обратился к гражданам страны по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства назвал праздник олицетворением всенародной любви к армии и флоту, а также символом сплоченности разных поколений. Путин отметил, что летопись побед создавалась как талантом прославленных полководцев, так и рядовых солдат, всегда готовых встать на защиту Родины.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что 23 Февраля олицетворяет доблестные вехи истории России и преемственность ее лучших ратных традиций. Он поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу и пожелал им и их семьям здоровья, счастья и новых успехов.

РПЦ
Патриарх Кирилл
Владимир Путин
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это великое событие для всего мира»: в США обрадовались гибели наркобарона
«Уже проиграл»: Медведчук о политическом крахе Зеленского
Украинские мошенники добрались до отдыхающих на Бали россиян
Москалькова назвала свою приоритетную задачу
Удары по Украине сегодня, 23 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Посольство России на Кубе опровергло фейки об отправке танкера с нефтью
«Нарушают»: Китай обратился к США после скандала с торговыми пошлинами
Россиянам напомнили о пяти нововведениях в сфере финансов
В РСТ рассказали о ситуации с турами в Мексику на фоне беспорядков в стране
Наступление ВС РФ на Харьков 23 февраля: гибель полицаев, потеря 240 солдат
Генерал предупредил о возможной провокации НАТО на границе
«Ни на дюйм в сторону России»: НАТО призвали вернуться «в прошлое»
Трампа и Бессента окрестили героями фильма «Тупой и еще тупее»
Пожар забрал жизни трех жителей Саратовской области
Стратег назвал ущерб от остановки «Дружбы» для Словакии и Венгрии
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества
Мошенники придумали новую схему обмана с военкоматом
«На фронте страшно всем»: женщина — ветеран СВО о дружбе, Боге и правде
Экономист оценил масштабы ущерба для Евросоюза от антироссийских санкций
Кафе для любителей адреналина «взорвало» китайские соцсети
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.