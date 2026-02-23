Два аэропорта временно закрыли на юге России Временные ограничения ввели в аэропортах Геленджика и Краснодара

Временные ограничения введены в аэропортах Геленджика и Краснодара утром 23 февраля, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Геленджик, Краснодар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников — пять над Азовским морем и один над Республикой Адыгея. Противник совершил атаку в период с 07:00 до 08:00 мск. За ночь ликвидировали и перехватили еще 152 БПЛА. По 65 и 35 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей соответственно. Еще 16 БПЛА уничтожили над Крымом.

Тем временем в Альметьевске после падения обломков сбитых беспилотников ВСУ разгорелся пожар на территории промзоны. На месте происшествия работали экстренные службы, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, жителям района ничего не угрожает. Всего же на фоне объявленной воздушной угрозы в городе прозвучало не менее семи взрывов.