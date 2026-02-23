Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 10:50

«Гайки закручивать»: сенатор дал советы по борьбе с аферистами

Сенатор Шейкин предложил лишить мошенников выгоды от обмана граждан

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ограничительные меры по борьбе с мошенниками могут надолго сохраниться в России, сообщил в беседе с ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. По мнению собеседника, необходимо максимально ужесточать правила, чтобы обман граждан перестал быть выгодным для аферистов.

Можно гайки закручивать еще максимально для того, чтобы экономически мошенникам стало невыгодно заниматься этой деятельностью. Для них это бизнес. И когда мы создадим такое количество препон, и регуляторных, и технических, и когда для них эти звонки станут невыгодны, они просто-напросто перестанут это делать, — пояснил сенатор.

Ранее сообщалось, что кол-центры аферистов начали использовать сложные многоэтапные схемы с участием десятков человек, вынуждая граждан самостоятельно звонить по указанным номерам и переводить деньги. Как правило, все начинается с добавления жертвы в групповой чат с названием организации, реальными фамилиями, фотографиями и деловым общением.

До этого предприниматель Глеб Реутов рассказал, что украинцы, обосновавшиеся на Бали, прибегают к различным видам мошенничества, включая использование криптовалют и шантаж. В некоторых случаях россияне переводили средства, полагая, что оплачивают экскурсию. Однако вместо поездки они получали письма и звонки с обвинениями в переводе денег ВСУ

мошенники
киберпреступники
сенаторы
Совет Федерации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран раскрыл правду о тайной сделке с США
Политолог ответил, как президент Мексики может подавить беспорядки
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.