«Гайки закручивать»: сенатор дал советы по борьбе с аферистами

Ограничительные меры по борьбе с мошенниками могут надолго сохраниться в России, сообщил в беседе с ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. По мнению собеседника, необходимо максимально ужесточать правила, чтобы обман граждан перестал быть выгодным для аферистов.

Можно гайки закручивать еще максимально для того, чтобы экономически мошенникам стало невыгодно заниматься этой деятельностью. Для них это бизнес. И когда мы создадим такое количество препон, и регуляторных, и технических, и когда для них эти звонки станут невыгодны, они просто-напросто перестанут это делать, — пояснил сенатор.

Ранее сообщалось, что кол-центры аферистов начали использовать сложные многоэтапные схемы с участием десятков человек, вынуждая граждан самостоятельно звонить по указанным номерам и переводить деньги. Как правило, все начинается с добавления жертвы в групповой чат с названием организации, реальными фамилиями, фотографиями и деловым общением.

До этого предприниматель Глеб Реутов рассказал, что украинцы, обосновавшиеся на Бали, прибегают к различным видам мошенничества, включая использование криптовалют и шантаж. В некоторых случаях россияне переводили средства, полагая, что оплачивают экскурсию. Однако вместо поездки они получали письма и звонки с обвинениями в переводе денег ВСУ