23 февраля 2026 в 10:35

Украинские мошенники добрались до отдыхающих на Бали россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Украинцы, обосновавшиеся на индонезийском острове Бали, прибегают к различным видам мошенничества, включая использование криптовалют, шантаж и незаконный оборот наркотиков, чтобы обманывать туристов из России, заявил живущий на острове российский предприниматель Глеб Реутов. Он отметил, что преступники такого рода, как правило, не стремятся к политическим целям, но россиянам следует сохранять осмотрительность и быть начеку, передает РИА Новости.

Хотя по большей части те из нас на Бали, кто, скажем так, говорит на русском языке, стараются держаться вместе и заниматься нормальными делами, находятся и «особо одаренные» товарищи. Таким действительно не сидится спокойно даже на Бали. Видимо, скучают сильно по атмосфере на родине, вот и занимаются мошенничеством с криптовалютой и наркобизнесом, — рассказал собеседник.

По его словам, в некоторых случаях россияне переводили средства, полагая, что оплачивают экскурсию с русскоязычным гидом. Однако впоследствии выяснялось, что никакой экскурсии не было, а вместо этого они получали письма и звонки с обвинениями в переводе денег ВСУ. Реутов отметил, что это типичный пример шантажа.

Ранее мошенники начали использовать сезон простуд для обмана россиян. Они звонят гражданам, в первую очередь пожилым, и под предлогом записи на бесплатную реабилитацию в санатории после перенесенного гриппа запрашивают личные данные. Преступники рассчитывают на снижение критического мышления у желающих восстановить здоровье по государственной программе.

