Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит адский суперфинал, заявила в Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева. По словам журналистки, конец лидера оплачивается жизнями простых украинцев.

Подводка BBC к интервью Зеленского как нельзя лучше показывает его адский суперфинал, оплачиваемый жизнями украинцев, — указала Скабеева.

Отмечается, что в предисловии к интервью президента изданию указано, что на кладбище во Львове больше нет места для захоронения солдат. Также журналисты обратили внимание, что Киев занизил число погибших. Он учитывал только тела, которые удалось вернуть.

Ранее бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский уже проиграл выборы на Украине, еще даже не объявив об их начале. Он указал, что Европа сделала президента «козлом отпущения», а Вашингтону политик перестал нравиться из-за противодействия мирным инициативам.

До этого американский политолог Гарланд Никсон указал, что Зеленский не относится к украинцам по-человечески. По словам эксперта, глава государства беспокоится лишь за способность ВСУ продолжать борьбу с Россией.