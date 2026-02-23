Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 10:37

«Уже проиграл»: Медведчук о политическом крахе Зеленского

Медведчук: Зеленский проиграл выборы еще до их объявления

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинский президент Владимир Зеленский уже проиграл выборы на Украине, еще даже не объявив об их начале, считает бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. В интервью «Другой России» он указал, что Европа сделала политика «козлом отпущения», а Вашингтону он перестал нравиться из-за противодействия мирным инициативам.

Всем внешним политическим игрокам понятно, что Зеленский уже проиграл выборы, не начав их, — написал Медведчук.

Он также считает, что Зеленский превратился в фигуру для понижения рейтинга западных политиков. По его мнению, в такую «ловушку» уже попал глава Белого дома Дональд Трамп. Медведчук уверен, что команда Трампа исходит из логики, будто Зеленский заинтересован в скорейшем мире, однако «эта логика с Киевом не работает».

До этого он выразил мнение, что президент Украины заблуждается, если думает, что вернет потерянные территории. Он назвал абсурдными высказывания Зеленского по этому вопросу. Отказ Зеленского уступить территории в Донбассе приведет к потере земель в других регионах Украины, пояснил Медведчук.

