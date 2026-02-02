Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заблуждается, если думает, что вернет потерянные территории, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В своей статье на мадиаплатформе «Смотрим.ру» он назвал абсурдными высказывания Зеленского по этому вопросу.

Если кровавый клоун думает, что потом он как-то вернет эти территории, то сильно заблуждается, — указал Медведчук.

Он отметил, что отказ Зеленского уступить территории в Донбассе приведет к потере земель в других регионах Украины.

Ранее Медведчук заявил, что мир на Украине не наступит в 2026 году, поскольку возвращение к довоенной ситуации невозможно. По его словам, текущие реалии изменили регион безвозвратно и обстановка никогда не вернется к той, что была раньше.