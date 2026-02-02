Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 11:36

Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского

Медведчук: Зеленский заблуждается, надеясь вернуть территории

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский заблуждается, если думает, что вернет потерянные территории, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В своей статье на мадиаплатформе «Смотрим.ру» он назвал абсурдными высказывания Зеленского по этому вопросу.

Если кровавый клоун думает, что потом он как-то вернет эти территории, то сильно заблуждается, — указал Медведчук.

Он отметил, что отказ Зеленского уступить территории в Донбассе приведет к потере земель в других регионах Украины.

Ранее Медведчук заявил, что мир на Украине не наступит в 2026 году, поскольку возвращение к довоенной ситуации невозможно. По его словам, текущие реалии изменили регион безвозвратно и обстановка никогда не вернется к той, что была раньше.

Украина
Владимир Зеленский
Виктор Медведчук
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
На охранника пролился золотой дождь после сна о курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
ВС России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Монах потрогал прихожанку за грудь после просьбы послать удачу в бизнесе
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец раскрыл суть жесткого приказа ВСУ в отношении российских бойцов
Историк объяснил, почему Трамп хочет заполучить Гренландию
Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске
Герой России из Дагестана погиб в зоне СВО
Париж обвинили в попытке наложить лапу на бывшую колонию
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.