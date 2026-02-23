Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 10:18

Генерал предупредил о возможной провокации НАТО на границе

Генерал Липовой: НАТО может устроить провокацию с солдатами в российской форме

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Западные государства могут развязать конфликт с Россией путем крупномасштабной провокации на границе с НАТО, считает председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой. В беседе с ТАСС он пояснил, что возможным сценарием является использование военных, переодетых в российскую форму.

Уже неоднократно замечались подготовки к таким провокациям у Калининграда, когда на территории Прибалтики на полигонах видели подразделения, одетые в российскую форму, применяющие российскую технику, которая проводила различного рода наступательные действия, в большей степени напоминающие провокационные, — рассказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские политики затягивают кризис на Украине. По его словам, в ЕС заинтересованы в продолжении противостояния и поэтому не поддерживают мирные инициативы США.

Тем временем бывший украинский премьер-министр Николай Азаров рассказал, что западные страны, включая Великобританию, Германию и Францию, предпринимают попытки сорвать переговоры по Украине. Он подчеркнул, что речь, в том числе, идет о размещении войск НАТО на ее территории.

провокации
политика
НАТО
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это великое событие для всего мира»: в США обрадовались гибели наркобарона
«Уже проиграл»: Медведчук о политическом крахе Зеленского
Украинские мошенники добрались до отдыхающих на Бали россиян
Москалькова назвала свою приоритетную задачу
Удары по Украине сегодня, 23 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Посольство России на Кубе опровергло фейки об отправке танкера с нефтью
«Нарушают»: Китай обратился к США после скандала с торговыми пошлинами
Россиянам напомнили о пяти нововведениях в сфере финансов
В РСТ рассказали о ситуации с турами в Мексику на фоне беспорядков в стране
Наступление ВС РФ на Харьков 23 февраля: гибель полицаев, потеря 240 солдат
Генерал предупредил о возможной провокации НАТО на границе
«Ни на дюйм в сторону России»: НАТО призвали вернуться «в прошлое»
Трампа и Бессента окрестили героями фильма «Тупой и еще тупее»
Пожар забрал жизни трех жителей Саратовской области
Стратег назвал ущерб от остановки «Дружбы» для Словакии и Венгрии
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества
Мошенники придумали новую схему обмана с военкоматом
«На фронте страшно всем»: женщина — ветеран СВО о дружбе, Боге и правде
Экономист оценил масштабы ущерба для Евросоюза от антироссийских санкций
Кафе для любителей адреналина «взорвало» китайские соцсети
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.