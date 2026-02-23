Генерал предупредил о возможной провокации НАТО на границе Генерал Липовой: НАТО может устроить провокацию с солдатами в российской форме

Западные государства могут развязать конфликт с Россией путем крупномасштабной провокации на границе с НАТО, считает председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой. В беседе с ТАСС он пояснил, что возможным сценарием является использование военных, переодетых в российскую форму.

Уже неоднократно замечались подготовки к таким провокациям у Калининграда, когда на территории Прибалтики на полигонах видели подразделения, одетые в российскую форму, применяющие российскую технику, которая проводила различного рода наступательные действия, в большей степени напоминающие провокационные, — рассказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские политики затягивают кризис на Украине. По его словам, в ЕС заинтересованы в продолжении противостояния и поэтому не поддерживают мирные инициативы США.

Тем временем бывший украинский премьер-министр Николай Азаров рассказал, что западные страны, включая Великобританию, Германию и Францию, предпринимают попытки сорвать переговоры по Украине. Он подчеркнул, что речь, в том числе, идет о размещении войск НАТО на ее территории.