«Великое событие для всего мира»: в США обрадовались гибели наркобарона

Устранение главаря одного из самых жестоких наркокартелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, стало «великим событием», сообщил в соцсети X заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. По его словам, «хорошие парни» победили плохих.

Ликвидировали Эль Менчо, одного из самых кровавых и беспощадных наркобаронов. Это великое событие для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира, — отметил Ландау.

До этого Министерство национальной обороны Мексики подтвердило гибель Эль Менчо. Ликвидация произошла в ходе спецоперации с участием армии, ВВС и Национальной гвардии, после чего в стране вспыхнули массовые беспорядки.

Четверо преступников были убиты на месте, еще трое, включая главаря, скончались от ранений при транспортировке в Мехико. Двоих членов группировки задержали, изъято большое количество оружия, включая гранатометы.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут нанести наземный удар по наркокартелям в любой точке мира. Отвечая на вопрос, может ли армия страны ударить по территориям Мексики, Венесуэлы или Колумбии, он сказал: «Где угодно».