23 февраля 2026 в 10:35

Москалькова назвала свою приоритетную задачу

Москалькова назвала защиту прав военных и их семей своей приоритетной задачей

Защита прав российских военных и их семей остается приоритетной задачей в связи с защитой прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в поздравлении ко Дню защитника Отечества. В Telegram-канале она написала, что ее ведомство будет делать все возможное для реальной и своевременной поддержки солдат.

Защита прав военнослужащих и их близких остается для нас приоритетной задачей. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы поддержка тех, кто рискует жизнью ради нас, была реальной и своевременной, — написала Москалькова.

Она обратилась к участникам специальной военной операции, назвав их силу духа и самоотверженность настоящим подвигом и примером патриотизма. Омбудсмен заверила, что вся страна стоит за их спиной и гордится ими, а также пожелала бойцам крепкого здоровья, мужества, стойкости и скорейшей победы.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал российскому лидеру Владимиру Путину крепкого здравия и долголетия в День защитника Отечества. Он поблагодарил главу государства за поддержку церковно-общественных инициатив, патриотическое воспитание молодежи и сохранение культурного и духовного наследия страны.

