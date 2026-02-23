Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 11:16

В РСТ ответили, есть ли в Мексике ограничения на международные перелеты

Вице-президент РСТ Горин: в Мексике нет ограничений на международные перелеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Мексике нет ограничений на международные перелеты, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он отметил, что организация не получала обращения от туристов о перебронировании или отмене туров.

Из-за отсутствия прямых рейсов в Мексику осуществляется программа только на стыковочных рейсах. И нельзя говорить, что туристический поток слишком большой. В Мексику путешествуют самостоятельные туристы, а также те, кто там работает и проживает продолжительное время. По статистике ФСБ, в год эту страну посещает до 40 000 человек. В данный момент есть рекомендации посольства просто отслеживать актуальную информацию, которая есть и у авиакомпаний, и у аэропортов, так как ограничения были вчера на внутренних рейсах только в двух городах Мексики, но они не касались международных, ― объяснил Горин.

Ранее российское посольство в Мексике выступило с экстренным предупреждением для граждан РФ в связи с резким обострением криминогенной обстановки в штате Халиско. Поводом стали массовые беспорядки, вспыхнувшие после ликвидации властями страны главаря могущественного наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо.

Мексика
РСТ
Россия
туристы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран раскрыл правду о тайной сделке с США
Политолог ответил, как президент Мексики может подавить беспорядки
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.