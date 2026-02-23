В РСТ ответили, есть ли в Мексике ограничения на международные перелеты Вице-президент РСТ Горин: в Мексике нет ограничений на международные перелеты

В Мексике нет ограничений на международные перелеты, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он отметил, что организация не получала обращения от туристов о перебронировании или отмене туров.

Из-за отсутствия прямых рейсов в Мексику осуществляется программа только на стыковочных рейсах. И нельзя говорить, что туристический поток слишком большой. В Мексику путешествуют самостоятельные туристы, а также те, кто там работает и проживает продолжительное время. По статистике ФСБ, в год эту страну посещает до 40 000 человек. В данный момент есть рекомендации посольства просто отслеживать актуальную информацию, которая есть и у авиакомпаний, и у аэропортов, так как ограничения были вчера на внутренних рейсах только в двух городах Мексики, но они не касались международных, ― объяснил Горин.

Ранее российское посольство в Мексике выступило с экстренным предупреждением для граждан РФ в связи с резким обострением криминогенной обстановки в штате Халиско. Поводом стали массовые беспорядки, вспыхнувшие после ликвидации властями страны главаря могущественного наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо.