Эксперт рассказал о вреде зимних реагентов для авто Сотрудник РТУ МИРЭА Буряков: химикаты на дорогах разрушают современные машины

Противогололедные реагенты вредят автомобильной электронике, заявил заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники МИРЭА Арсений Буряков. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что современные машины оснащены множеством датчиков — камерами, парктрониками, радарами и лидарами, которые особенно уязвимы к воздействию соли и химических реагентов.

Основу реагентов составляют хлориды натрия, кальция и магния, которые при растворении образуют агрессивный солевой раствор, резко ускоряющий коррозию металлов и электрических контактов, — объяснил Буряков.

Эксперт посоветовал регулярно мыть машину зимой, протирать линзы камер и защитные крышки радаров, а также следить за состоянием электронных компонентов. Игнорирование этих мер может привести к дорогостоящему ремонту, подчеркнул он.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по экологии Олег Лебедев предложил ограничить применение химических реагентов для борьбы с гололедом за пределами дорог. Законопроект, зарегистрированный в электронной базе нижней палаты парламента, предполагает изменения в федеральном законе «Об охране окружающей среды».