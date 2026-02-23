Зимняя Олимпиада — 2026
Пеку нежные лодочки из творога и манки. С изюмом и хрустящей карамельной шапочкой. Пахнет детством и счастьем!

Фото: D-NEWS.ru
Сама по себе лодочка — самодостаточный десерт. Но стоит опустить ее в «море» из тающего ванильного мороженого, как начинается магия. Холодный крем обволакивает теплую выпечку, создавая контраст температур и текстур, который превращает простую трапезу в маленький праздник.

Для лодочек 50 граммов изюма промываю и заливаю на 10-15 минут столовой ложкой рома, коньяка или просто горячей водой. 250 граммов творога (лучше не слишком влажного) перетираю через сито или хорошо разминаю вилкой в миске. Добавляю одно яйцо, 2 столовые ложки сахара и щепотку ванилина. Тщательно перемешиваю до однородности. Всыпаю 2 столовые ложки манной крупы и отжатый от жидкости изюм. Еще раз хорошо вымешиваю. Оставляю массу на 15 минут при комнатной температуре — за это время манка набухнет и впитает лишнюю влагу, тесто станет более пластичным. Духовку разогреваю до 180°C. Противень застилаю бумагой для выпечки. Мокрыми руками формирую из творожной массы овальные «лодочки»: делаю толстую лепешку и слегка загибаю края вверх. Выкладываю лодочки на противень. Один желток взбиваю вилкой с чайной ложкой воды или молока. Аккуратно смазываю им поверхность лодочек. Затем щедро посыпаю каждую коричневым сахаром (можно использовать обычный) — он даст ту самую хрустящую корочку. Выпекаю 20-25 минут, пока лодочки не станут устойчивыми и не покроются красивым золотисто-карамельным цветом. Даю немного остыть на противне. Подаю теплыми или комнатной температуры, с шариком ванильного мороженого, сметаной или свежими ягодами.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

