Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 11:30

Лукашенко забил тревогу из-за «безумной гонки вооружений»

Лукашенко заявил, что мир втягивается в очередную гонку вооружений

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, Запад специально нагнетает военную истерию, военные бюджеты НАТО растут, а темпы милитаризации ЕС ускоряются. Особенно речь идет о соседях республики на Западе, уточнил президент.

Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений. В том числе ядерных, — сказал Лукашенко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если на территории Эстонии появится нацеленное на Россию ядерное оружие, то Москва примет зеркальные меры. По его словам, сама РФ не угрожает Таллину и другим странам.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Североатлантический альянс должен вернуться к границам 1997 года для достижения мира на Украине. В частности, по словам политика, Европейский союз должен работать над урегулированием кризисной ситуации и уважать обещания Альянса не расширяться «ни на дюйм» в сторону России.

Александр Лукашенко
мир
вооружения
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Лукашенко забил тревогу из-за «безумной гонки вооружений»
Путин рассказал, за что сражается Россия
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.