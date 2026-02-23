Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, Запад специально нагнетает военную истерию, военные бюджеты НАТО растут, а темпы милитаризации ЕС ускоряются. Особенно речь идет о соседях республики на Западе, уточнил президент.

Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений. В том числе ядерных, — сказал Лукашенко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если на территории Эстонии появится нацеленное на Россию ядерное оружие, то Москва примет зеркальные меры. По его словам, сама РФ не угрожает Таллину и другим странам.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Североатлантический альянс должен вернуться к границам 1997 года для достижения мира на Украине. В частности, по словам политика, Европейский союз должен работать над урегулированием кризисной ситуации и уважать обещания Альянса не расширяться «ни на дюйм» в сторону России.