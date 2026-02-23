Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 12:11

Путина назвали «крутым парнем» после его приглашения в Китай

Baijiahao: Россия тепло отреагировала на приглашение Путина в Китай

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Российская сторона с большим теплом отреагировала на предложение Пекина для президента РФ Владимира Путина посетить Китай, отметили аналитики издания Baijiahao. По словам журналистов, Кремль возлагает большие надежды на предстоящую встречу.

Российская сторона ясно дает понять, что Путин не уедет из Китая с пустыми руками. <…> Если вы думаете, что российский президент поедет туда только для продажи сырья, то вы серьезно недооцениваете этого крутого парня, — констатировали аналитики.

Отмечается, что 4 февраля Путин провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции. Президент РФ заявил, что отношения Москвы и Пекина остаются важным стабилизирующим фактором в мировой турбулентности.

Ранее китайские журналисты отметили, что Путин раскрыл неожиданные для Запада данные о получении $15 млрд (1,3 трлн рублей) от экспорта отечественного вооружения. Аналитики заявили, что это транслирует Европе важный факт: попытки ударить по экономике не ослабили Москву. Также эксперты указали, что за 2025 год продукция военного назначения из России была поставлена десяткам стран, а это очень высокий показатель.

Владимир Путин
Китай
Россия
визиты
