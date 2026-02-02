Президент России Владимир Путин раскрыл неожиданные для Запада данные о получении $15 млрд (1,3 трлн рублей) от экспорта отечественного вооружения, передает издание Baijiahao. Журналисты отметили, что это транслирует Европе важный факт: попытки ударить по экономике не ослабили Москву, передает АБН24.

В материале уточняется, что Путин в ходе совещания уточнил: за 2025 год продукция военного назначения была поставлена десяткам стран, а это очень высокий показатель. Аналитики издания связали такой результат с новой эффективной стратегией продвижения. Она заключается в наглядной демонстрации боевых систем непосредственно в деле, что вызвало большой спрос.

Ранее Путин сообщил о планах значительно увеличить объемы военного экспорта к 2026 году. Соответствующий план на 2027–2036 годы должен быть окончательно утвержден в ближайшее время. Параллельно будет ускорена модернизация собственных вооруженных сил.

До этого Путин отметил, что выручка России по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в 2025 году превысила $15 млрд. Эта информация подчеркивает устойчивый спрос на российскую оборонную продукцию на мировом рынке, несмотря на внешнеполитическое давление и санкционные ограничения, указал он.