Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 08:16

В Китае высоко оценили тонкий ход Путина в отношении Запада

Baijiahao: Путин удивил Запад обнародованием информации о продаже оружия

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин раскрыл неожиданные для Запада данные о получении $15 млрд (1,3 трлн рублей) от экспорта отечественного вооружения, передает издание Baijiahao. Журналисты отметили, что это транслирует Европе важный факт: попытки ударить по экономике не ослабили Москву, передает АБН24.

В материале уточняется, что Путин в ходе совещания уточнил: за 2025 год продукция военного назначения была поставлена десяткам стран, а это очень высокий показатель. Аналитики издания связали такой результат с новой эффективной стратегией продвижения. Она заключается в наглядной демонстрации боевых систем непосредственно в деле, что вызвало большой спрос.

Ранее Путин сообщил о планах значительно увеличить объемы военного экспорта к 2026 году. Соответствующий план на 2027–2036 годы должен быть окончательно утвержден в ближайшее время. Параллельно будет ускорена модернизация собственных вооруженных сил.

До этого Путин отметил, что выручка России по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в 2025 году превысила $15 млрд. Эта информация подчеркивает устойчивый спрос на российскую оборонную продукцию на мировом рынке, несмотря на внешнеполитическое давление и санкционные ограничения, указал он.

Владимир Путин
Китай
Запад
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали норму рабочих часов в феврале
«Никуда не годится»: Медведев разнес США за аргументацию по захвату Мадуро
«Кормовая база»: Медведев о роли Британии в поддержке нацистов на Украине
Медведев ответил, стоит ли Гренландии переживать из-за России и Китая
«Мы же не сумасшедшие»: Медведев об отношении РФ к глобальному конфликту
«Примитивная русофобия»: Медведев объяснил политику Британии в отношении РФ
«Серьезный вызов»: Медведев ответил, кому угрожает ситуация с Гренландией
«ЕС извинится перед РФ»: Медведев дал «невероятный» прогноз на 2026 год
ВС России уничтожили два состава с бойцами ВСУ в Сумской области
В Китае высоко оценили тонкий ход Путина в отношении Запада
Медведев заявил о небывалом риске начала мировой войны
На Западе отметили отчаяние Зеленского на переговорах с Россией и США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 февраля: инфографика
Психолог объяснила, как избежать ненависти старших детей к младшим в семье
Раскрыты причины гибели подростка в выставочном танке в Якутске
В России выявили фальшивые домовые чаты для кражи данных на «Госуслугах»
Хитрый прием Зеленского и страх бойцов ВСУ: новости СВО к утру 2 февраля
Более 30 БПЛА устроили массированный налет на Россию ночью
Два жителя Белгородской области погибли при атаке ВСУ
ВСУ уличили в попытке не дать солдатам попасть в плен
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.