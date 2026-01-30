Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 23:40

Путин сообщил о высокой выручке России от ВТС

Путин: выручка РФ по линии военно-технического сотрудничества превысила $15 млрд

Владимир Путин
Выручка России по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в 2025 году превысила $15 млрд (1,3 трлн рублей), заявил президент страны Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам ВТС. Эта информация подчеркивает устойчивый спрос на российскую оборонную продукцию на мировом рынке, несмотря на внешнеполитическое давление и санкционные ограничения.

За прошедший год ... сумма валютной выручки превысила $15 млрд, — уточнил российский лидер, озвучивая итоги года в сфере поставок вооружений и военной техники.

Успех в данной сфере обеспечивается как модернизацией существующих образцов техники, так и разработкой новых систем, пользующихся интересом у партнеров. Военно-техническое сотрудничество является важным направлением внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны, способствуя укреплению стратегических отношений с другими государствами.

Ранее Путин сообщил о планах значительно увеличить объемы военного экспорта к 2026 году. Соответствующий план на 2027–2036 годы должен быть окончательно утвержден в ближайшее время. Параллельно будет ускорена модернизация собственных вооруженных сил.

