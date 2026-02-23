Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 15:12

В Сочи мощная волна разбила окна ресторана и смыла посетителей

В Сочи морская волна выбила панорамные окна прибрежного ресторана и ворвалась в обеденный зал, ккадрами случившегося поделился Telegram-канал «ЧП Сочи». По сообщениям очевидцев, в этот момент в заведении находился отец с ребенком.

Потоки воды на несколько секунд буквально смыли посетителей с их мест, заполнив помещение обломками и морской пеной. Несмотря на силу столкновения и разбитое остекление, серьезных травм люди не получили. Видео инцидента активно распространяется в местных пабликах.

Ранее над Сочи раздались взрывы. Местные жители предположили, что в ночь на 20 февраля ПВО начала работу по дронам ВСУ. Минобороны России информацию не комментировало. Как пишет SHOT, из-за атаки БПЛА перенесли вылет около 20 рейсов в аэропорту.

море
волны
Сочи
кафе
