Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 12:58

Гигантская волна унесла жизнь человека в Аргентине

В Аргентине один человек погиб и 35 пострадали из-за удара гигантской волны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Один человек погиб и еще 35 пострадали в результате внезапного удара большой волны по атлантическому побережью Аргентины, сообщает газета Clarin. Инцидент произошел днем 12 января на популярных пляжных курортах.

По данным авторов, мощный водяной вал обрушился на береговую линию в районах Санта-Клара-дель-Мар и Мар-дель-Плата. Десятки отдыхающих были смыты в воду, известно, что один из них перенес сердечный приступ.

Как уточняет издание, перед приходом волны море неожиданно отступило от берега. Погибшим оказался 29-летний аргентинский наездник Яир Манно Нуньес, который находился в стране на отдыхе.

Ранее сообщалось о сильном штормовом приливе в курортном городе Сцилла, расположенном в регионе Калабрия на юге Италии. Волны вышли на проезжую часть, затопив дороги и осложнив движение транспорта, создав опасные условия для автомобилистов.

До этого в индонезийской провинции Северный Сулавеси произошло наводнение, которое привело к гибели по меньшей мере 14 человек. Стихийное бедствие вызвало масштабные эвакуации: спасатели вывели из зоны бедствия 444 жителя и разместили их в безопасных местах.

Аргентина
стихийные бедствия
волны
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Риелтор объяснила, что должно насторожить при покупке квартиры
Стало известно, как подорожали автомобили в России за год
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.