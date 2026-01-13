Гигантская волна унесла жизнь человека в Аргентине В Аргентине один человек погиб и 35 пострадали из-за удара гигантской волны

Один человек погиб и еще 35 пострадали в результате внезапного удара большой волны по атлантическому побережью Аргентины, сообщает газета Clarin. Инцидент произошел днем 12 января на популярных пляжных курортах.

По данным авторов, мощный водяной вал обрушился на береговую линию в районах Санта-Клара-дель-Мар и Мар-дель-Плата. Десятки отдыхающих были смыты в воду, известно, что один из них перенес сердечный приступ.

Как уточняет издание, перед приходом волны море неожиданно отступило от берега. Погибшим оказался 29-летний аргентинский наездник Яир Манно Нуньес, который находился в стране на отдыхе.

Ранее сообщалось о сильном штормовом приливе в курортном городе Сцилла, расположенном в регионе Калабрия на юге Италии. Волны вышли на проезжую часть, затопив дороги и осложнив движение транспорта, создав опасные условия для автомобилистов.

До этого в индонезийской провинции Северный Сулавеси произошло наводнение, которое привело к гибели по меньшей мере 14 человек. Стихийное бедствие вызвало масштабные эвакуации: спасатели вывели из зоны бедствия 444 жителя и разместили их в безопасных местах.