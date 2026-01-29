Мощное наводнение обрушилось на Колумбию

Из-за проливных дождей, которые обрушились на Колумбию 28 января, река Медельин вышла из берегов, сообщает телеканал Telemedellin. Это привело к масштабному наводнению в городе Медельин.

Стихийное бедствие привело к затоплению городских улиц и торговых центров, а также к образованию трещин в дорожном покрытии. В результате движение в городе полностью остановилось.

Свидетели утверждают, что из-за подъема воды многие машины остановились прямо на дорогах. Поездки на велосипедах и мотоциклах стали рискованными из-за мощного потока. В торговых центрах сотрудники пытаются спасти товары и откачивают воду.

Ранее из-за шторма «Чандра» десятки домов в Ирландии ушли под воду, особенно пострадали Дублин и графства на востоке и юго-востоке страны. Воздушный и железнодорожный транспорт работают с перебоями из-за сильных дождей. В стране уже выпала половина месячной нормы осадков, и до конца недели возможны новые наводнения. Власти отметили, что инфраструктура в пострадавших районах не была готова к непогоде, в частности не был реализован проект по углублению русла одной из рек.