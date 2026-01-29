Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 10:03

Мощное наводнение обрушилось на Колумбию

Наводнение из-за сильных дождей парализовало город Медельин в Колумбии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Из-за проливных дождей, которые обрушились на Колумбию 28 января, река Медельин вышла из берегов, сообщает телеканал Telemedellin. Это привело к масштабному наводнению в городе Медельин.

Стихийное бедствие привело к затоплению городских улиц и торговых центров, а также к образованию трещин в дорожном покрытии. В результате движение в городе полностью остановилось.

Свидетели утверждают, что из-за подъема воды многие машины остановились прямо на дорогах. Поездки на велосипедах и мотоциклах стали рискованными из-за мощного потока. В торговых центрах сотрудники пытаются спасти товары и откачивают воду.

Ранее из-за шторма «Чандра» десятки домов в Ирландии ушли под воду, особенно пострадали Дублин и графства на востоке и юго-востоке страны. Воздушный и железнодорожный транспорт работают с перебоями из-за сильных дождей. В стране уже выпала половина месячной нормы осадков, и до конца недели возможны новые наводнения. Власти отметили, что инфраструктура в пострадавших районах не была готова к непогоде, в частности не был реализован проект по углублению русла одной из рек.

Колумбия
наводнения
стихийные бедствия
затопления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Плов в горшочках, от которого все ахают: попробуйте срочно!
Погода в Москве в четверг, 29 января: аномальный холод приближается?
В Госдуме опровергли сообщения о переходе вузов на новую модель с 2026 года
Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате Кузбасса
Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео
Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада
Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.