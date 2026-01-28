Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:11

Десятки домов ушли под воду из-за шторма в одной из стран Европы

Десятки домов ушли под воду из-за шторма «Чандра» в Ирландии

Последствия шторма «Чандра» Последствия шторма «Чандра» Фото: Jacqueline Lawrie/Keystone Press Agency/Global Look Press
Десятки домов ушли под воду из-за шторма «Чандра» в Ирландии, сообщила газета The Irish Times. Больше всего из-за циклона пострадали столица страны Дублин, а также графства на востоке и юго-востоке.

Из-за сильных дождей с перебоями работает воздушный и железнодорожный транспорт. В стране уже выпало около половины месячной нормы осадков. При этом до конца недели из-за дождей возможны новые наводнения.

В то же время газета отметила, что инфраструктура в пострадавших районах была не готова к непогоде. В частности, власти не осуществили проект по углублению русла одной из рек.

Ранее десятки домов на Сицилии оказались на краю обрыва после обрушения четырехкилометрового участка утеса во время шторма. Так, в городе Нишеми провели экстренную эвакуацию около тысячи местных жителей.

До этого сильные зимние бури, ледяные дожди и снегопады, бушующие в Афганистане последние три дня, привели к гибели 61 человека и ранению еще 110 жителей. По данным национального Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (ANDMA), стихия затронула сразу несколько провинций страны.

