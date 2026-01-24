Снег и дожди в Афганистане унесли жизни 60 человек

Снег и дожди в Афганистане унесли жизни 60 человек В Афганистане из-за дождей и снега погиб 61 человек, еще 110 ранены

Сильные зимние бури, ледяные дожди и снегопады, бушующие в Афганистане последние три дня, привели к гибели 61 человека и ранению еще 110 жителей. По данным национального Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (ANDMA), стихия затронула сразу несколько провинций страны.

За последние три дня в результате сильных дождей и снегопадов в различных провинциях страны погиб 61 человек, еще 110 получили ранения, — подтвердили в ведомстве.

Ранее со стихийным бедствием столкнулись жители ОАЭ. После мощной песчаной бури на страну обрушились проливные дожди, затопившие Дубай. Дороги города превратились в каналы, по которым буквально дрейфовали люксовые спорткары. Для туристов и местных жителей наводнение создало серьезные логистические проблемы: не работали таксопарки, многие авиарейсы задержали.

В конце ноября сообщалось, что сотни россиян застряли на Шри-Ланке из-за продолжающихся ливней и потопов. В регионах Канди и Матале было парализовано движение наземного транспорта, также закрылись аэропорты. На острове в момент наводнений находились порядка 9 тыс. россиян.