28 января 2026 в 13:08

Жители 11 населенных пунктов постсоветской республики остались без света

Жители 11 населенных пунктов Молдавии остались без света из-за непогоды

Жители 11 населенных пунктов Молдавии остались без света из-за непогоды, сообщила пресс-служба компании Premier Energy Distribution в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там отметили, что восстановительные работы затруднены из-за больших отложений льда на линиях электропередачи, которые образовались после ледяного дождя.

Электроснабжение частично прервано в 11 населенных пунктах районов Криуляны, Оргеев, Новые Анены и Тараклия, — говорится в сообщении.

Ранее порядка 17 многоквартирных домов и котельная остались без электричества в Раменском. Причиной стало повреждение кабеля сторонним подрядчиком. В городе развернули оперативный штаб, а специалисты «Мособлэнерго» и профильных служб оперативно приступили к устранению неполадок.

До этого в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за масштабных перебоев в электроснабжении. Проблемы с электроэнергией возникли из-за скачка напряжения на магистральных линиях, приведшего к частичным отключениям света. Позднее губернатор области Андрей Чибис сообщил, что подача электричества уже возобновлена во всех котельных.

Молдавия
отключения электричества
синоптики
ледяные дожди
