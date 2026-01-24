Появились новые подробности о блэкауте в Заполярье

Теплоснабжение Мурманска и Североморска удалось восстановить, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале. По его словам, подача электричества возобновлена во всех котельных, тепло уже подается в дома.

Электроснабжение восстановлено на всех котельных. <…> Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно, — говорится в сообщениях.

Глава региона отметил, что специалисты зафиксировали обрушение пяти опор электроснабжения. Власти организовали доставку новых из Ленинградской области и Карелии, поэтому на полное восстановление подачи электричества уйдет не менее суток.

В городах организовали временные пункты, где можно зарядить телефон, вскипятить воду и разогреть пищу. Актуальные адреса и телефоны, написал Чибис, указаны в соцсетях оперштаба Мурманской области.

Ранее в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за масштабных перебоев в электроснабжении. Проблемы с электроэнергией возникли из-за скачка напряжения на магистральных линиях, приведшего к частичным отключениям света. Губернатор добавил, что временно ограничено электроснабжение некоторых многоквартирных домов и объектов уличного освещения.