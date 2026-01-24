Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 14:53

Появились новые подробности о блэкауте в Заполярье

Чибис: теплоснабжение Мурманска и Североморска восстановили во всех котельных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Теплоснабжение Мурманска и Североморска удалось восстановить, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале. По его словам, подача электричества возобновлена во всех котельных, тепло уже подается в дома.

Электроснабжение восстановлено на всех котельных. <…> Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно, — говорится в сообщениях.

Глава региона отметил, что специалисты зафиксировали обрушение пяти опор электроснабжения. Власти организовали доставку новых из Ленинградской области и Карелии, поэтому на полное восстановление подачи электричества уйдет не менее суток.

В городах организовали временные пункты, где можно зарядить телефон, вскипятить воду и разогреть пищу. Актуальные адреса и телефоны, написал Чибис, указаны в соцсетях оперштаба Мурманской области.

Ранее в Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за масштабных перебоев в электроснабжении. Проблемы с электроэнергией возникли из-за скачка напряжения на магистральных линиях, приведшего к частичным отключениям света. Губернатор добавил, что временно ограничено электроснабжение некоторых многоквартирных домов и объектов уличного освещения.

Россия
Мурманская область
Андрей Чибис
блэкаут
отопление
электроснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме пообещали жесткий ответ за гибель медиков после атаки ВСУ
Губернатор отреагировал на убийство ВСУ российских медиков
Белый дом предупредил Европу о последствиях «самоубийственной» политики
Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Украину и Европу уличили в подмене главных вопросов на переговорах
В Венеции пытаются продать «проклятый» дворец XV ​​века
Женщина перепутала наушник с таблетками и проглотила его
«Когда это кончится»: Лолиту сокрушила смерть Олейникова
Губернатор рассказал о судьбе медиков после атаки ВСУ на машину скорой
Россияне увидели в небе «два солнца»
«Репатриация золота»: Германии дали дельный совет по США
Депутат опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в России «из вредности»
Треш-блогеру вынесли приговор после экстремального секса в пикапе
Стали известны подробности побега слонихи из самарского цирка
Компания Rolex зарегистрировала два товарных знака в России
Появились новые подробности о блэкауте в Заполярье
Источник рассказал о выборе языка на переговорах в Абу-Даби
Бастрыкин поручил проверить судью из-за оправдательного приговора мигрантам
Кардиолог ответил, из-за чего может оторваться тромб
Стало известно, как умер Олейников
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.