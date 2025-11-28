Сотни россиян застряли на популярном в Азии курорте из-за наводнений Сотни россиян застряли на Шри-Ланке из-за продолжающихся ливней и потопов

Сотни россиян застряли на Шри-Ланке из-за продолжающихся ливней и потопов, сообщил Telegram-канал Mash. В регионах Канди и Матале парализовано движение наземного транспорта, также закрыты аэропорты.

Как отметил канал, в настоящее время на острове отдыхают около 9 тыс. российских туристов. Наводнение продолжается в стране уже четвертый день. Там зафиксировали перебои с электричеством и водой, закрыты парки и другие туристические зоны. Из-за непогоды погибли 40 человек, 10 пострадали и 21 пропал без вести.

Ранее стало известно, что российский турист из Новосибирска ожидает спасения в затопленном отеле Таиланда. Его и еще около полусотни постояльцев с детьми уже четвертые сутки не удается эвакуировать из-за масштабного потопа в провинции Сонгкхла.

До этого сообщалось, что более 400 туристов эвакуировали из 17 отелей. Их разместили в приютах в тайском городе Хатъяй и на автовокзале. Гостей из Малайзии отвезли до пограничного пункта Сада.

По последним данным, число жертв мощного наводнения на юге Таиланда достигло 110 человек. При этом уровень воды в городе Хатъяй в последнее время начал снижаться, что позволило активизировать работу спасателей.