День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:29

Сотни россиян застряли на популярном в Азии курорте из-за наводнений

Сотни россиян застряли на Шри-Ланке из-за продолжающихся ливней и потопов

Фото: Ajith Perera/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сотни россиян застряли на Шри-Ланке из-за продолжающихся ливней и потопов, сообщил Telegram-канал Mash. В регионах Канди и Матале парализовано движение наземного транспорта, также закрыты аэропорты.

Как отметил канал, в настоящее время на острове отдыхают около 9 тыс. российских туристов. Наводнение продолжается в стране уже четвертый день. Там зафиксировали перебои с электричеством и водой, закрыты парки и другие туристические зоны. Из-за непогоды погибли 40 человек, 10 пострадали и 21 пропал без вести.

Ранее стало известно, что российский турист из Новосибирска ожидает спасения в затопленном отеле Таиланда. Его и еще около полусотни постояльцев с детьми уже четвертые сутки не удается эвакуировать из-за масштабного потопа в провинции Сонгкхла.

До этого сообщалось, что более 400 туристов эвакуировали из 17 отелей. Их разместили в приютах в тайском городе Хатъяй и на автовокзале. Гостей из Малайзии отвезли до пограничного пункта Сада.

По последним данным, число жертв мощного наводнения на юге Таиланда достигло 110 человек. При этом уровень воды в городе Хатъяй в последнее время начал снижаться, что позволило активизировать работу спасателей.

Россия
Шри-Ланка
потопы
дожди
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ ребенка из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников
Бывшего замгубернатора Севастополя приговорили к 9,5 годам за взятку
Рубль укрепляется: курсы сегодня, 28 ноября, что с долларом, евро и юанем
В одном из городов Ростовской области ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ
Ряд российских компаний попросил рекламщиков отказаться от ИИ
Врач назвал причины ослабления иммунитета зимой
ВС России не дали ВСУ прорвать окружение в районе Красноармейска
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.