Число жертв мощного наводнения в Таиланде превысило 100 человек Число жертв мощного наводнения на юге Таиланда достигло 110 человек

Число жертв мощного наводнения на юге Таиланда достигло 110 человек, сообщила газета Matichon со ссылкой на полицию. При этом уровень воды в городе Хатъяй в последнее время снизился, что позволило активизировать работу спасателей.

В ликвидации последствий непогоды участвуют специалисты ВМС страны. Наводнение повлияло на жизнь около 2 млн человек.

Ранее сообщалось, что крупномасштабная операция по эвакуации населения проводится в таиландском городе Хат Яй в провинции Сонгкхла. Причиной экстренных мероприятий стало серьезное наводнение, при котором уровень воды в городе достиг от 1,5 до 3 метров.

Тем временем стало известно, что российский турист из Новосибирска оказался в ловушке в затопленном отеле Таиланда. Уже четыре дня он и около 50 других гостей, включая детей, не могут быть эвакуированы. Первый ярус здания полностью скрылся под водой. Люди перебрались на третий и седьмой этажи, где пока еще работал генератор. Дополнительные сложности возникли из-за того, что многие оказавшиеся в ловушке азиаты не умеют плавать.