Число жертв мощного наводнения в Таиланде превысило 100 человек

Число жертв мощного наводнения на юге Таиланда достигло 110 человек, сообщила газета Matichon со ссылкой на полицию. При этом уровень воды в городе Хатъяй в последнее время снизился, что позволило активизировать работу спасателей.
В ликвидации последствий непогоды участвуют специалисты ВМС страны. Наводнение повлияло на жизнь около 2 млн человек.
Ранее сообщалось, что крупномасштабная операция по эвакуации населения проводится в таиландском городе Хат Яй в провинции Сонгкхла. Причиной экстренных мероприятий стало серьезное наводнение, при котором уровень воды в городе достиг от 1,5 до 3 метров.
Тем временем стало известно, что российский турист из Новосибирска оказался в ловушке в затопленном отеле Таиланда. Уже четыре дня он и около 50 других гостей, включая детей, не могут быть эвакуированы. Первый ярус здания полностью скрылся под водой. Люди перебрались на третий и седьмой этажи, где пока еще работал генератор. Дополнительные сложности возникли из-за того, что многие оказавшиеся в ловушке азиаты не умеют плавать.