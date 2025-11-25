Россиянин оказался в числе пленников затопленного тайского отеля Российский турист из Новосибирска застрял в затопленном отеле в Таиланде

Российский турист из Новосибирска ожидает спасения в затопленном отеле Таиланда, пишет Telegram-канал Mash. Его и еще около полусотни постояльцев с детьми уже четвертые сутки не удается эвакуировать из-за масштабного потопа в провинции Сонгкхла.

Среди «пленников» числятся 50-летний новосибирец, американец и канадка. У туристов остался небольшой запас воды, кофе, сахара и портативная горелка. Руководство гостиницы пока предоставляет горячее питание.

Первый ярус здания полностью скрылся под водой. Люди перебрались на третий и седьмой этажи, где пока еще работает генератор. Как сообщает канал, дополнительные сложности возникли из-за того, что многие оказавшиеся в ловушке азиаты не умеют плавать.

Чтобы привлечь внимание спасателей, люди разобрали часть кровли и вывесили красную футболку. Но, по словам россиянина, лодки так и не появились, однако слышны пролетающие вертолеты. Спасатели и техника не справляются, поэтому к операции привлекаются военные.

Ранее сообщалось, что более 400 туристов эвакуировали из 17 отелей. Их разместили в приютах в городе Хатъяй и на автовокзале. Гостей из Малайзии отвезли до пограничного пункта Сада.