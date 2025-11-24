Сотни туристов переселили в приюты из-за мощного наводнения в Азии KE: 402 туриста были эвакуированы из отелей на юге Таиланда на фоне наводнения

Более 400 туристов переселили из 17 отелей в приюты на юге Таиланда из-за мощного наводнения, передает издание Khaosod English. По его данным, стихия бушует в южной провинции Сонгкхла.

Власти заявили в воскресенье, что 402 туриста из 17 отелей были размещены в приютах в городе Хатъяй, другие — на городском автовокзале. Гостей из Малайзии отвезли до пограничного пункта Сада, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в результате разрушительных наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в Центральном Вьетнаме, число погибших людей достигло 90 человек. По данным департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

До этого сильные ливни вызвали масштабное наводнение в северо-итальянской провинции Гориция, где реки вышли из берегов и превратили улицы в водные артерии. В городе Браццано-ди-Кормонс после проливных дождей произошел оползень, который разрушил жилой дом, в результате чего два человека пропали без вести.