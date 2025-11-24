День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 12:27

Сотни туристов переселили в приюты из-за мощного наводнения в Азии

KE: 402 туриста были эвакуированы из отелей на юге Таиланда на фоне наводнения

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Более 400 туристов переселили из 17 отелей в приюты на юге Таиланда из-за мощного наводнения, передает издание Khaosod English. По его данным, стихия бушует в южной провинции Сонгкхла.

Власти заявили в воскресенье, что 402 туриста из 17 отелей были размещены в приютах в городе Хатъяй, другие — на городском автовокзале. Гостей из Малайзии отвезли до пограничного пункта Сада, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в результате разрушительных наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в Центральном Вьетнаме, число погибших людей достигло 90 человек. По данным департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

До этого сильные ливни вызвали масштабное наводнение в северо-итальянской провинции Гориция, где реки вышли из берегов и превратили улицы в водные артерии. В городе Браццано-ди-Кормонс после проливных дождей произошел оползень, который разрушил жилой дом, в результате чего два человека пропали без вести.

Таиланд
туристы
наводнения
отели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер из сериала «Мистер и миссис Смит» рассказал о перенесенном инсульте
Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб «Спартака»
Эпидемиолог оценил риски распространения птичьего гриппа в России
Военкор Коц рассказал, что дало освобождение Затишья
Роспотребнадзор отреагировал на случай заражения человека птичьим гриппом
Беременная Лерчек показала кольцо на безымянном пальце
В РФ предложили усилить контроль соцсетей для защиты граждан от мошенников
Российский футболист сказал «нет» огромным саудовским деньгам
«Сыграл громадную роль в моей судьбе»: Непомнящий о знакомстве с Симоняном
Бойня под Купянском, теракт на Алтае, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 24 ноября
Межзвездный объект рекордно сблизился с Землей в полете
Умерла актриса Шарыкина из «Кабачка «13 стульев»: что известно, причины
Рубио отодвинул крайний срок согласования мирной сделки по Украине
В России создали кокошник из тысячи элементов янтаря
В ЛНР рыбак лишился ноги, подорвавшись на мине
«Фандом Фест» от «ВКонтакте» посетили 15 тыс. человек
2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Раскрыто, какое жилье в 2026 году будет дорожать быстрее всего
Зеленский намекнул на давление со стороны США
Кустурица отметил день рождения в кругу российских журналистов
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.