Север Италии превратился в «Венецию» после мощных ливней В Италии два человека пропали без вести из-за потопа на фоне ливней

На севере Италии реки вышли из берегов из-за сильных ливней — в результате затопило провинцию Гориция, передает The Sun. Журналисты рассказали, что регион напоминает Венецию из-за полностью залитых водой дорог.

Отмечается, что в городе Браццано-ди-Кормонс после ливня на жилой дом обрушился оползень, два человека пропали без вести. В Романс-д'Изонцо также были эвакуированы сотни жителей. Всего за 6 часов на севере Италии выпало 154 мм осадков, уточнили в издании.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 11 человек погибли в Центральной Яве в Индонезии в результате оползня. Еще 12 человек были признаны пропавшими без вести. Уточняется, что сезон дождей в Индонезии начался еще в сентябре. Ожидается, что он продлится до апреля, что серьезно повышает риск наводнений и повторных оползней.

До этого в Сочи местные жители пожаловались на сошедший оползень у многоквартирного дома. Предполагается, что причиной техногенной катастрофы могли стать строительные работы в микрорайоне Бытха. Из-за схода грунта парковка возле дома просела вглубь на три метра — образовался обрыв.