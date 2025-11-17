Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 19:28

Север Италии превратился в «Венецию» после мощных ливней

В Италии два человека пропали без вести из-за потопа на фоне ливней

Кормонс, Гориция, Италия Кормонс, Гориция, Италия Фото: vigili del fuoco/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На севере Италии реки вышли из берегов из-за сильных ливней — в результате затопило провинцию Гориция, передает The Sun. Журналисты рассказали, что регион напоминает Венецию из-за полностью залитых водой дорог.

Отмечается, что в городе Браццано-ди-Кормонс после ливня на жилой дом обрушился оползень, два человека пропали без вести. В Романс-д'Изонцо также были эвакуированы сотни жителей. Всего за 6 часов на севере Италии выпало 154 мм осадков, уточнили в издании.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 11 человек погибли в Центральной Яве в Индонезии в результате оползня. Еще 12 человек были признаны пропавшими без вести. Уточняется, что сезон дождей в Индонезии начался еще в сентябре. Ожидается, что он продлится до апреля, что серьезно повышает риск наводнений и повторных оползней.

До этого в Сочи местные жители пожаловались на сошедший оползень у многоквартирного дома. Предполагается, что причиной техногенной катастрофы могли стать строительные работы в микрорайоне Бытха. Из-за схода грунта парковка возле дома просела вглубь на три метра — образовался обрыв.

Италия
ливни
оползни
наводнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отдых в Таиланде закончился судом для российских туристов
«Все просчитал»: Непомнящий отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Неожиданный поворот произошел в деле обезглавленного мальчика
Пономарев призвал Карпина покинуть сборную РФ вслед за уходом из «Динамо»
Стоимость российской нефти резко рухнула
Не только для белья: 10+ крутых лайфхаков с прищепками
«Эксперимент получился неудачным»: Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»
ВСУ достают «священный резерв», Трамп увольняет «бездарностей»: что дальше
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании удобной повестки
Похитивший деньги на строительство фортификаций депутат раскаялся в суде
Эксперт рассказал об особенностях углеродного рынка РФ в условиях санкций
Американист оценил, чем обернутся для Обамы обвинения в госизмене
Сийярто рассердили слова Зеленского о нефти из России
Европейская страна эвакуирует деревню из-за украинского конфликта
В российском регионе повысят ставку транспортного налога
В России усомнились, что петербуржцы поедут «за сыром и маслом» в Финляндию
В некоторых российских поездах появятся пижамы
Игрок поставил на поражение сборной России и получил 3,5 млн рублей
BBC готова бороться с Трампом в суде
Министр здравоохранения Липецкой области объявила об уходе с поста
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.