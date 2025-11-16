Оползень в Индонезии унес жизни как минимум 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в Центральной Яве в Индонезии в результате оползня, вызванного проливными дождями, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны. Еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

Обнаружено 11 погибших: трое вчера и еще восемь сегодня. 12 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, — сказал представитель агентства Абдул Мухари.

Уточняется, что сезон дождей в Индонезии начался еще в сентябре. Ожидается, что он продлится до апреля, что серьезно повышает риск наводнений и повторных оползней.

