16 ноября 2025 в 10:54

Оползень в Индонезии унес жизни как минимум 11 человек

Центральная Ява, Индонезия Центральная Ява, Индонезия Фото: BNPB/XinHua/Global Look Press
По меньшей мере 11 человек погибли в Центральной Яве в Индонезии в результате оползня, вызванного проливными дождями, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны. Еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

Обнаружено 11 погибших: трое вчера и еще восемь сегодня. 12 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, — сказал представитель агентства Абдул Мухари.

Уточняется, что сезон дождей в Индонезии начался еще в сентябре. Ожидается, что он продлится до апреля, что серьезно повышает риск наводнений и повторных оползней.

Ранее в Сочи местные жители пожаловались на сошедший оползень у многоквартирного дома. Предполагается, что причиной техногенной катастрофы могли стать строительные работы в микрорайоне Бытха. Из-за схода грунта парковка возле дома просела вглубь на три метра — образовался обрыв.

До этого столица Дагестана Махачкала оказалась затоплена из-за ливней. Водители были вынуждены форсировать потоки воды на дорогах. Сотрудникам коммунальных служб также пришлось очищать ливневые стоки от мусора.

