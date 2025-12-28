Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 14:07

Костомаров поделился фото с женой из Сочи

Роман Костомаров Роман Костомаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в Telegram-канале фото с женой Оксаной Домниной из Сочи. Здесь спортсмен ранее проходил восстановление после тяжелейшей болезни, в результате которой ему частично ампутировали ноги и руки.

Буся. Сочи. Солнце. Море. Зима, — написал Костомаров.

Ранее Костомаров заявил, что не против дальше вести программы на телевидении. Он признался, что хорошо себя ощущает в новой роли. Костомаров был ведущим шоу «Работяги».

До этого олимпийский чемпион подчеркивал, что считает несправедливым недопуск российских спортивных пар и танцевальных дуэтов до квалификации Олимпиады 2026 года. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что спортсмены не несут ответственность за происходящее в глобальном мире.

Жена спортсмена между тем признавалась, что сейчас ее супруг ведет активный образ жизни. По ее словам, после тяжелой болезни фигуриста, которая привела к ампутации конечностей, жизнь стала другой. Домнина добавила, что источником энергии для семьи являются дети и здоровье, которое сейчас имеет для них особую ценность.

Роман Костомаров
Сочи
спортсмены
отдых
