01 декабря 2025 в 15:17

Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки из-за наводнений

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке в связи с произошедшими в этой стране наводнениями и оползнями. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что стихийное бедствие привело к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям инфраструктуры.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — добавил Путин.

Ранее стало известно, что жертвами неблагоприятных погодных условий на фоне тропического циклона «Дитва» стали 123 человека. Еще 130 человек признаны пропавшими без вести. Отмечается, что из-за последствий циклона в общей сложности пострадали 373 тыс. человек. Еще 43 тыс. человек пришлось расселить во временные центры проживания.

Тем временем число жертв мощного наводнения на юге Таиланда достигло 110 человек. При этом уровень воды в городе Хатъяй в последнее время снизился, что позволило активизировать работу спасателей. Наводнение повлияло на жизнь около 2 млн человек.

