29 ноября 2025 в 10:38

Названо число жертв мощного циклона на Шри-Ланке

На Шри-Ланке 123 человека погибли из-за циклона «Дитва»

Фото: XinHua/Global Look Press
Жертвами неблагоприятных погодных условий на фоне тропического циклона «Дитва» стали 123 человека, сообщили в центре управления чрезвычайными ситуациями страны. В Hindustan Times со ссылкой на ведомство утончили, что еще 130 человек признаны пропавшими без вести.

Число погибших, зарегистрированных в результате неблагоприятных погодных условий по всей стране за последние несколько дней, возросло до 123, — сообщили в центре.

Отмечается, что из-за последствий циклона в общей сложности пострадали 373428 человек. Еще порядка 43 тыс. переселили в 488 временных центра проживания.

Ранее стало известно, что не менее 174 человек стали жертвами сильного наводнения на индонезийском острове Суматра. При этом 79 местных жителей считаются пропавшими без вести. Также тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома.

Тем временем число жертв мощного наводнения на юге Таиланда достигло 110 человек. При этом уровень воды в городе Хатъяй в последнее время снизился, что позволило активизировать работу спасателей. Наводнение повлияло на жизнь около 2 млн человек.

