28 ноября 2025 в 15:20

Число погибших в Индонезии из-за наводнения превысило 170 человек

Не менее 174 человек стали жертвами сильного наводнения в Индонезии

Наводнение в Индонезии Наводнение в Индонезии Фото: Yulham/XinHua/Global Look Press
Не менее 174 человек стали жертвами сильного наводнения на индонезийском острове Суматра, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. При этом 79 местных жителей считаются пропавшими без вести.

Не менее 174 человек погибли на острове Суматра, сильно пострадавшем из-за стихийного бедствия, — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома. На острове нарушено электроснабжение и движение транспорта. Поисково-спасательные бригады не могут добраться до всех пострадавших.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного наводнения на юге Таиланда достигло 110 человек. При этом уровень воды в городе Хатъяй в последнее время снизился, что позволило активизировать работу спасателей. Наводнение повлияло на жизнь около 2 млн человек.

В то же время сотни россиян застряли на Шри-Ланке из-за продолжающихся ливней и потопов. В регионах Канди и Матале парализовано движение наземного транспорта, также закрыты аэропорты. В настоящее время на острове отдыхают около 9 тыс. российских туристов.

