Армия Белоруссии отправилась на борьбу с «белой угрозой» Минобороны Белоруссии отправило военных на борьбу с последствиями циклона

Вооруженные силы Белоруссии были отправлены на помощь коммунальным службам в борьбе с последствиями снегопада, вызванного циклоном «Улли», сообщили в Министерстве обороны страны. Операция по расчистке завалов координируется оборонным ведомством, которое задействовало значительные людские и технические ресурсы.

По данным на 8 утра в ликвидации последствий стихии приняли участие 2943 военнослужащих Вооруженных сил. На наиболее сложных участках работает более 60 единиц военной и специальной техники, — уточнили в ведомстве.

Ситуация осложняется неблагоприятным прогнозом Белгидромета: в субботу температура опустится до –13 °C на фоне продолжающихся осадков и гололедицы. В Минобороны подтвердили, что солдаты останутся на улицах городов до тех пор, пока последствия разгула стихии не будут полностью устранены.

Днем ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила несколько рейсов из Гомеля в Россию из-за непогоды. В то же время рейсы из Национального аэропорта Минск продолжались в штатном режиме с усилением техники и персонала для обеспечения безопасности полетов.