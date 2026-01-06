Атака США на Венесуэлу
Россиянка скончалась на Шри-Ланке перед самым Новым годом

На Шри-Ланке от лихорадки денге умерла россиянка

На Шри-Ланке перед самым Новым годом от лихорадки денге скончалась 33-летняя россиянка Ирина Кузнецова, передает Telegram-канал SHOT. Девушке стало плохо еще 21 декабря, но за врачебной помощью она обратилась только на следующий день.

Ирина попала в больницу в Галле, где у нее выявили лихорадку денге. По информации от близких, там у россиянки возникли осложнения. Есть вероятность, что через трубку для диализа пациентке могла быть занесена инфекция, которая привела к сепсису. Уже 31 декабря близким девушки сообщили о ее смерти.

Ирина занимала должность арт-директора в одном из ресторанов, расположенных в ее родном городе. До того как переехать на Шри-Ланку, она жила в Магнитогорске.

Ранее житель Пермского края скончался во Вьетнаме после аварии на скутере. 46-летний мужчина получил разрыв селезенки и несколько часов не получал необходимой медицинской помощи. Семья столкнулась с требованием оплатить дорогостоящее лечение в размере почти миллиона рублей, а также с отказом страховой компании возместить расходы. Тело туриста пока не выдают из морга без оплаты счета.

