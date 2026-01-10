Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 18:31

В Госдуме заявили о нежелании Путина «осчастливить» Трампа

Депутат ГД Чепа: Путин действует в интересах страны, а не ради одобрения Трампа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия ставит свои национальные интересы выше одобрения Запада и США в частности, заявил Lenta.ru глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом парламентарий прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о его «разочаровании» в российском коллеге Владимире Путине и в утрате надежды на скорую сделку по Украине.

Он был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался. Нет, конечно, у нас свои интересы. И мы будем защищать именно их, а не играть в угоду кому-либо на политической арене, — резюмировал парламентарий.

Чепа также указал на глубокий внутренний кризис в самих Соединенных Штатах, который мешает конструктивному диалогу. По его словам, отсутствие единого вектора развития и «псевдодемократия» заставляют американских политиков вести двойные игры и делать громкие заявления для внутренней аудитории. В то время как Трамп пытается демонстрировать уверенность в достижении договоренностей, реальный груз разногласий между странами остается огромным.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты открыты для продажи нефти России и Китаю. Он считает, что КНР испытывает значительную потребность в данном ресурсе.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Алексей Чепа
США
Россия
Украина
