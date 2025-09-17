Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:42

Российский город уходит под воду из-за дождя

Махачкала оказалась затоплена из-за дождя

Фото: Тамила Газимагомедова/РИА Новости

Столица Дагестана Махачкала оказалась затоплена из-за ливней, видео с природным происшествием опубликовали в местных соцсетях. Судя по кадрам, водителям приходится форсировать потоки воды на дорогах.

На видео также можно заметить сотрудников коммунальных служб, которые очищают ливневые стоки от мусора. Мусор также плавает по воде.

Ранее масштабное наводнение обрушилось на Саудовскую Аравию. Под воду погрузились улицы священных городов Мекка и Медина, а также портового города Джидда. Природная катастрофа была вызвана сильными дождями. Сошедшая с каменистых выступов вода затопила города и поселки, в результате стихийного бедствия дороги полностью скрылись под водой, потоп также смыл автомобили.

Между тем сильные ливни на Бали привели к масштабным наводнениям, в результате чего целые дома оказались под водой. Наиболее пострадавшим жилым районом стал Западный Денпасар. Там приостановлена работа предприятий из-за серьезных повреждений инфраструктуры.

До этого в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере страны оползень унес жизни не менее 30 человек. После мощных ливней в регионе серьезно пострадала инфраструктура: разрушены мосты, повреждены линии электропередачи, заблокированы автомобильные дороги.

Махачкала
наводнения
природа
дожди
