Не менее 30 человек погибли из-за оползня в одной из стран Азии News18: не менее 30 человек погибли из-за оползня на севере Индии

Не менее 30 человек погибли из-за оползня в Джамму и Кашмире на севере Индии, сообщил телеканал News18. После сильных ливней в регионе сильно пострадала инфраструктура: разрушены мосты, повреждены линии электропередачи, заблокированы автодороги.

Кроме того, все водоемы в союзной территории вышли из берегов, сотни людей эвакуировали в безопасные места. Из-за непогоды занятия в школах временно прекратили, власти региона принимают экстренные меры для ликвидации последствий стихии.

Ранее мощный оползень, произошедший 10 августа на Аляске, спровоцировал гигантское цунами, создав угрозу масштабных разрушений. Инцидент произошел во фьорде Трейси-Арм, где с горного обрыва сорвалось около 100 млн кубометров горной породы.

Ученые связывают это явление с глобальными климатическими изменениями. Высота волны в момент образования превысила 425 метров, что делает это цунами одним из крупнейших за всю историю наблюдений. Через короткое время 30-метровая волна обрушилась на побережье. В результате разгула стихии никто не пострадал.