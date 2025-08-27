День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 08:41

Не менее 30 человек погибли из-за оползня в одной из стран Азии

News18: не менее 30 человек погибли из-за оползня на севере Индии

Фото: Saqib Majeed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее 30 человек погибли из-за оползня в Джамму и Кашмире на севере Индии, сообщил телеканал News18. После сильных ливней в регионе сильно пострадала инфраструктура: разрушены мосты, повреждены линии электропередачи, заблокированы автодороги.

Кроме того, все водоемы в союзной территории вышли из берегов, сотни людей эвакуировали в безопасные места. Из-за непогоды занятия в школах временно прекратили, власти региона принимают экстренные меры для ликвидации последствий стихии.

Ранее мощный оползень, произошедший 10 августа на Аляске, спровоцировал гигантское цунами, создав угрозу масштабных разрушений. Инцидент произошел во фьорде Трейси-Арм, где с горного обрыва сорвалось около 100 млн кубометров горной породы.

Ученые связывают это явление с глобальными климатическими изменениями. Высота волны в момент образования превысила 425 метров, что делает это цунами одним из крупнейших за всю историю наблюдений. Через короткое время 30-метровая волна обрушилась на побережье. В результате разгула стихии никто не пострадал.

Индия
оползни
жертвы
наводнения
дожди
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно
«Фантастическая логика»: Захарова назвала «спонсоров» ударов по «Дружбе»
Пикантное конфитюрное ассорти из яблок на зиму
Омбудсмен ДНР объяснила, почему военнопленные не восстанавливают Донбасс
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.