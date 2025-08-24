Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами

Мощный оползень, произошедший 10 августа на Аляске, спровоцировал гигантское цунами, создав угрозу масштабных разрушений, сообщает Guardian. Инцидент произошел во фьорде Трейси-Арм, где с горного обрыва сорвалось около 100 млн кубометров горной породы.

Ученые связывают это явление с глобальными климатическими изменениями. Высота волны в момент образования превысила 425 метров, что делает это цунами одним из крупнейших за всю историю наблюдений. Через короткое время 30-метровая волна обрушилась на побережье.

Человеческих жертв удалось избежать: в проливе в момент катастрофы не оказалось круизных лайнеров и судов, хотя обычно они регулярно проходят через этот район. Исследователи продолжают изучать последствия стихийного бедствия и его связь с изменением климата.

Ранее из-за оползня в провинции Гуандун на юге КНР под завалами оказались 14 человек. К настоящему времени удалось спасти семерых. Оползень из-за обильных дождей сошел утром 6 августа в районе Байюнь города Гуанчжоу. Это привело к обрушению жилого дома.