Обрушение моста в Китае попало на видео Оползень обрушил автомобильный мост в Китае

В юго-западной китайской провинции Сычуань произошло частичное обрушение автомобильного моста из-за оползня, передает Центральное телевидение Китая. Пострадавших нет.

Инцидент произошел на одном из участков шоссе в городском уезде Баркам. Около 16:00 по местному времени (11:00 по московскому) из-за усиления оползня обрушились дорожное полотно и въезд на мост. Местные органы власти предприняли шаги для улучшения организации дорожного движения на данном участке.

