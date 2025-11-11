Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Обрушение моста в Китае попало на видео

Оползень обрушил автомобильный мост в Китае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В юго-западной китайской провинции Сычуань произошло частичное обрушение автомобильного моста из-за оползня, передает Центральное телевидение Китая. Пострадавших нет.

Инцидент произошел на одном из участков шоссе в городском уезде Баркам. Около 16:00 по местному времени (11:00 по московскому) из-за усиления оползня обрушились дорожное полотно и въезд на мост. Местные органы власти предприняли шаги для улучшения организации дорожного движения на данном участке.

Ранее в Красногорске произошло обрушение здания бывшего горнолыжного комплекса «Снежком». В результате инцидента пострадали люди, десятки автомобилей получили повреждения. На территории, где проводились работы, обломки рухнули на припаркованные машины и повредили облицовку соседнего дома. Власти города сообщили, что работы на объекте ведет подрядная организация ООО «Развитие» и, предварительно, к ЧП могло привести нарушение технологии демонтажа.

До этого Следственный комитет РФ начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне. Инцидент рассматривается на предмет соответствия статье 238 Уголовного кодекса РФ. Региональное управление ведомства намерено провести все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося.

