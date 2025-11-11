Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ начал проверку по ст. 238 УК после обрушения балкона частного дома в Чечне, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. В регионе проведут все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося.

Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее в Чечне во время похоронного мероприятия обрушился балкон. В результате инцидента пострадали более 20 человек. Все они были госпитализированы.

До этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обрушения части колонны бывшего горнолыжного комплекса «Снежком». На месте происшествия работали криминалисты и следователи. В результате обрушения пострадали три человека. Всем оказали медицинскую помощь на месте. Также повреждения получили более 140 автомобилей.

В Тульской области ранее задержали мужчину, по вине которого частично обрушился многоквартирный дом. По данным следствия, ночью 8 ноября он самовольно демонтировал заглушку газового оборудования, что привело к утечке и последующему хлопку газа.

