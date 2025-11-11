СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обрушения части колонны бывшего горнолыжного комплекса «Снежком», сообщила пресс-служба управления ведомства по Московской области в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в городе Красногорске в момент его разбора (ст. 216 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Красногорске при разборе комплекса «Снежком» произошло обрушение, обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как значительная часть конструкции падает на землю, после чего раздается громкий звук и поднимается столб дыма.

Несколько автомобилей были засыпаны землей, а стекла частично разбиты или полностью выбиты. Территорию на месте ЧП оцепила полиция. Позднее сообщалось, что в результате обрушения пострадали три человека. Всем оказали медицинскую помощь на месте.