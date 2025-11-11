Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 15:32

СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обрушения части колонны бывшего горнолыжного комплекса «Снежком», сообщила пресс-служба управления ведомства по Московской области в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в городе Красногорске в момент его разбора (ст. 216 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Красногорске при разборе комплекса «Снежком» произошло обрушение, обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как значительная часть конструкции падает на землю, после чего раздается громкий звук и поднимается столб дыма.

Несколько автомобилей были засыпаны землей, а стекла частично разбиты или полностью выбиты. Территорию на месте ЧП оцепила полиция. Позднее сообщалось, что в результате обрушения пострадали три человека. Всем оказали медицинскую помощь на месте.

Россия
Красногорск
обрушения
пострадавшие
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван наиболее вероятный способ лечения газовой гангрены у бойцов ВСУ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
В Забайкалье застрелен сотрудник военной полиции
Полина Диброва отреагировала на скандал с расстегнутой ширинкой экс-супруга
Американского миллиардера обвиняют в создании секс-подземелья для пыток
В Грузии отметили странную деталь при пропаже турецкого самолета с радаров
Намин раскрыл, кто теперь владеет кафе Макаревича
Врач объяснил, как бойцы ВСУ заражаются газовой гангреной
Форвард «Барселоны» Ямаль пропустит ноябрьские игры сборной Испании
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.