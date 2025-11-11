Увеличилось число пострадавших при обрушении комплекса «Снежком» Число пострадавших при обрушении в Красногорске увеличилось до трех человек

Число пострадавших при обрушении опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса «Снежком» на дорогу в подмосковном Красногорске увеличилось до трех, передает пресс-служба регионального Минздрава. По данным ведомства, третьему человеку оказали медицинскую помощь на месте ЧП. До этого стало известно, что 145 автомобилей получили повреждения.

Количество пострадавших в Красногорске увеличилось до трех человек. Еще одному пострадавшему оказана медицинская помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась, — сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как значительная часть конструкции падает на землю, после чего раздается громкий звук и поднимается столб дыма. Уточнялось, что в ходе обрушения обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома.

