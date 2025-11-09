В Тульской области поймали виновника обрушения жилого дома

В Тульской области задержан мужчина, по вине которого частично обрушился многоквартирный дом, сообщает СУ СК России по региону. По данным следствия, ночью 8 ноября он самовольно демонтировал заглушку газового оборудования, что привело к утечке и последующему хлопку газа.

Ночью 8 ноября 2025 года мужчина, проживающий в квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Ленина в р. п. Куркино, самостоятельно осуществил демонтаж заглушки внутридомового газового оборудования, в результате чего в его жилище скопился природный газ, который он поджег с помощью зажигалки. Вследствие вышеуказанных действий обвиняемого произошел хлопок газовоздушной смеси, приведший к частичному обрушению первого подъезда, — уточнили в СК.

Следователи выполнили широкий комплекс действий и оперативно установили все обстоятельства происшествия. Подозреваемому 37 лет, ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом. Расследование продолжается.

Ранее завершились аварийно-спасательные работы после взрыва бытового газа в многоквартирном доме. В результате инцидента четыре человека получили травмы, одного человека спасли из-под завалов, а из здания эвакуировали 10 жильцов. В операции участвовали 155 сотрудников и 55 единиц техники, в том числе 25 машин и 90 спасателей МЧС России.