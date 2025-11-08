Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 20:48

В Тульской области разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме

Ликвидация последствий обрушения подъезда в многоквартирном доме в результате взрыва бытового газа на улице Ленина в поселке Куркино Тульской области Ликвидация последствий обрушения подъезда в многоквартирном доме в результате взрыва бытового газа на улице Ленина в поселке Куркино Тульской области Фото: МЧС России/ТАСС

Аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Куркино Тульской области завершены, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, один из подъездов многоквартирного дома частично обрушился, четыре человека получили травмы.

На месте частичного обрушения подъезда жилого дома на улице Ленина в поселке Куркино завершены аварийно-спасательные и поисковые работы, — говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, из-под завалов также удалось спасти одного человека. Всего к ликвидации последствий были привлечены 155 человек личного состава и 55 единиц техники, включая 25 машин и 90 сотрудников МЧС России. Из здания эвакуировались 10 жильцов.

Ранее в поселке Медный Свердловской области произошел крупный пожар на промышленной площадке, где загорелось производственное здание со строительными материалами. Как уточнили в МЧС по региону, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Для борьбы с огнем были мобилизованы 40 спасателей и 12 единиц специальной техники.

МЧС
Тульская область
взрывы
газ
