В Тульской области разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме

Ликвидация последствий обрушения подъезда в многоквартирном доме в результате взрыва бытового газа на улице Ленина в поселке Куркино Тульской области

Аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Куркино Тульской области завершены, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, один из подъездов многоквартирного дома частично обрушился, четыре человека получили травмы.

На месте частичного обрушения подъезда жилого дома на улице Ленина в поселке Куркино завершены аварийно-спасательные и поисковые работы, — говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, из-под завалов также удалось спасти одного человека. Всего к ликвидации последствий были привлечены 155 человек личного состава и 55 единиц техники, включая 25 машин и 90 сотрудников МЧС России. Из здания эвакуировались 10 жильцов.

