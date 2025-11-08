Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 18:19

Крупный пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производственное здание со строительными материалами загорелось на территории промышленной площадки в поселке Медный в Свердловской области, сообщили в управлении МЧС России по региону. Как уточнили в ведомстве, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промышленной площадки горит производственное здание со строительными материалами. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают 40 спасателей МЧС РФ. Кроме того, задействовано 12 единиц спецтехники.

Ранее в турецком городе Диловасы шесть человек погибли и один пострадал при пожаре на парфюмерном складе. Как уточнил губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ, причины мощного пожара в настоящее время устанавливаются специалистами.

До этого в Новосибирской области 12-летняя девочка погибла во время пожара. Трагедия произошла в одном из частных домов в селе Улыбино. Возбуждено уголовное дело.

